Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel\'de sanat ve inovasyonun sağlık sektöründeki rolünü tartıştı

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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Brüksel'de düzenlediği etkinliğe Belçika'nın sanat, inovasyon ve sağlık sektöründen çok sayıda temsilci katıldı.

YEE ve "E-Health Venture" isimli Brüksel merkezli kuruluşun işbirliğiyle düzenlenen konferansa, Belçikalı sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Belçika'nın eski Sağlık Bakanı Maggie de Block ve Brüksel Belediyesi Meclis Üyesi Delphine Houba'nın yanı sıra çok sayıda Belçikalı sivil toplum temsilcisinin konuşma yaptığı etkinlikte, sanatın ve inovasyonun sağlık sektöründe nasıl bir rol oynayabileceği tartışıldı.

Özellikle sanat terapisi, dijital sağlık uygulamaları ve yenilikçi tedavi yöntemleri gibi konular üzerinde durulan etkinlikte, Osmanlı dönemindeki müzik ve sanatla terapi uygulamalarına değinildi.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'nin yenilikçi sağlık uygulamaları ve sağlık turizminde yakaladığı büyük başarıya işaret edildi.

Katılımcılara, YEE'nin dünyadaki faaliyetleri tanıtıldı ve Türk mutfağından tatlar ikram edildi.

YEE Belçika Koordinatörü Bekir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın sonunda katılımcılar arasında önemli bağlantılar ve işbirliklerinin kurulduğunu, insan sağlığına yönelik yenilikçi ve etkili çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlandığını, Türkiye'nin bu alandaki büyük potansiyeline ve yenilikçi uygulamalarına vurgu yapıldığını belirtti.