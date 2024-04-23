Yunus Emre Enstitüsü, Lübnan'da 23 Nisan'ı Karagöz Oyunu ile kutladı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Lübnan'da 23 Nisan'ı Karagöz Oyunu ile kutladı

Yunus Emre Enstitüsü, Lübnan\'da 23 Nisan\'ı Karagöz Oyunu ile kutladı

Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen etkinlikte Karagöz Oyunu'nu sergiledi. Etkinliğe Lübnanlı çocuklar, Türk vatandaşlarının çocukları ve ebeveynleri katıldı. Karagöz Gölge Oyunu Sanatçısı Cemal Fatih Polat, etkinlikte Karagöz oyununu sergilemenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Ofisi Koordinatörü Esra Yılmaz ise etkinliğin Filistinli mülteciler için de düzenleneceğini açıkladı.

23.04.2024 22:43
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Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Karagöz Oyunu"nu sergiledi.

Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Ofisi tarafından Beyrut'taki Dar el Nimer Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve İstanbul'dan gelen Karagöz Gölge Oyunu Sanatçısı Cemal Fatih Polat'ın gerçekleştirdiği etkinliğe çok sayıda Lübnanlı çocuk, Beyrut'ta ikamet eden Türk vatandaşlarının çocukları ve ebeveynleri katıldı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine konuşan Polat, "23 Nisan'ı Lübnan'daki Lübnanlı, Türk ve Filistinli çocuklarla Karagöz oyunu gösterimi ile kutlamak bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz'ün çizildiği bir atölye etkinliği de yaptıklarını belirten Polat, "Karagöz'ü burada yaşatmak, Osmanlı Devleti'nin de burada olduğu bir yerde Karagöz'ün oynanması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Ofisi Koordinatörü Esra Yılmaz, Karagöz oyun, sergi ve atölye çalışmasının Lübnan'da kamplarda ikamet eden Filistinli mülteciler için de 24 Nisan'da yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

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