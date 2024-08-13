Yunus Emre Enstitüsü Moritanyalı öğrencilere yaz okulu düzenliyor

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Yunus Emre Enstitüsü, Nuakşot Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gören Moritanyalı öğrencilere yönelik 'Tarih, Kültür ve Medeniyet' temalı yaz okulu düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Nuakşot Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 'Tarih, Kültür ve Medeniyet' temalı yaz okulu, 12-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Programa, Nuakşot Üniversitesi'nden başarılı öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve idareciler de katılıyor.

Toplamda 36 Moritanyalı katılımcının yer alacağı bu etkinlik, katılımcılara Türkiye'nin eğitim-öğretim sistemi, kültürel değerleri ve dil öğrenimi hakkında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Program aynı zamanda, Türkçe ve Türk kültürü alanlarında faaliyet gösteren saygın kurumlarla tanışmalarını ve Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlayacak.

Organizasyonun, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağları güçlendirmesi, Moritanya'da ve özellikle Nuakşot Üniversitesi'nde Türkçe ve Türk kültürü ile ilgili çalışmalara ivme kazandırması hedefleniyor.