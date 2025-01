Yunus Emre Enstitüsü'ne Suç Duyurusu

Güncel

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelen Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş ile Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin HKP'den yapılan açıklamada, "Tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir" denildi.

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluklarla ilgili bugün 17 kişi gözaltına alınırken, Enstitü'nün eski başkanı Şeref Ateş ise evinde bulunamadı.

HKP avukatları, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş hakkında "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kamunun zarara uğratılması-görevi kötüye kullanmak" ve "sahte fatura düzenleme veya kullanma" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, ilgili kişiler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"Tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir"

Konuya ilişkin HKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin maddi ve manevi değerleri her gün başka bir yöntemle yağmalanmaya devam ediyor. Bunun son ve en can alıcı örneğini de yasayla kurulan Yunus Emre Vakfı olayında görmekteyiz. Yasayla kurulmuş ve yasal bir amaçla faaliyet yürütmesi gereken vakıf, birileri için zenginleşme alanı olmuştur. Bu vakfın gelirlerinin büyük bir bölümü genel bütçeden karşılandığı gibi, vergilerden de muaftır. Bu nedenle bu vakfın her bir kuruşu halkımızın alın terinden oluşmaktadır. Vakfa tahsis edilen bu değerler sahte evrak ve faturalarla, yöneticiler tarafından kendilerine veya göz yumdukları diğer kişilere aktarılmıştır. Olmayan firmalara kesilen faturalar yöneticilerce gider diye gösterilerek veya vergiden muafiyet sağlanması amacıyla ödeme belgeleri düzenlenerek yolsuzluk yapılmıştır. Halkımızın her geçen gün fakirleştiği bir dönemde birilerinin hızlı bir şekilde zenginleştiği açıktır. Bu nedenle bu iddiaların aydınlatılması yargı sisteminin en asli ve acil görevidir. Belirtilen iddiaların somut olduğu bu araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır. Başta vakfın mütevelli heyeti başkanı olan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere diğer tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir."