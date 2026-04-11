Yunus Sürüsü Türkeli'de Drone ile Görüntülendi

Sinop'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkeli ilçesi açıklarında bir yunus, dronla görüntülendi.
Denize ağ atan balıkçıların bulunduğu bölgede ortaya çıkan yunus sürüsü, teknelerin çevresinde tur atarak su yüzeyine çıktı.
Bir süre su yüzeyinde oynayan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
O anlar drone ile havadan kaydedildi.
