Yunus’tan Arakan için Güvenli Bölge Çağrısı

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Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yerinden edilen Müslümanlar için Birleşmiş Milletler (BM) garantörlüğünde güvenli bölge oluşturulması çağrısında bulundu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Yunus, BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews ile görüştü.

Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle yerinden edilen ve açlık çeken insanlar için acilen yardım yapılması gerektiğini belirten Yunus, Arakanlı Müslümanlar konusunda uluslararası toplumla görüşmeler yapılmasını önerdi.

Yunus, BM tarafından garanti edilen güvenli bölge oluşturulması ve Arakan'daki Müslümanlara destek yollarının bulunması çağrısı yaptı.

Muhammed Yunus, ayrıca Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların üçüncü ülkeye yerleştirilmesi talebini yineledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.