Yunus Timleri İzmir\'de otomobilde 5 bin 257 hap buldu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Yunus Timleri İzmir'de otomobilde 5 bin 257 hap buldu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gaziemir'de motosikletli Yunus Timlerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 100 kutu içinde 5 bin 257 sentetik ecza hap bulundu. Aramanın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Gaziemir ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 5 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus Timleri, Gaziemir ilçesi Sevgi Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobildeki 2 kişinin üzerinde ve araçta arama yapıldı; 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 257 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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