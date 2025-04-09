Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
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Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Tutuklamalara Tepki

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, meclis toplantısında Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik hukuksuzlukları kınayarak, tutuklu olan 299 gencin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

09.04.2025 14:09  Güncelleme: 14:25
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımıza yönelik hukuksuzlukları kınıyoruz. Halk olarak her türlü hukuksuzluğun karşısındayız. Hala tutuklu olan 299 gencimiz var. Gençlerimizin amasız, fakatsız serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Semih Balaban başkanlığında Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. 49 maddenin görüşüldüğü toplantıda, faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantının başında denetim raporunun özeti okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. Etkinlik salonuna Manisalı olan ve Köy Enstitüleri'nin mimarı olarak tanınan İsmail Hakkı Tonguç'un isminin verilmesi önerisi de gündeme geldi. Öneri, oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak encümen üyeleri, kapalı oylama usulüyle belirlendi. Oylama sonucunda Yağız Kaya, Haydar İzci ve Erdinç Yavaşlı encümen üyesi olarak seçildi. Ayrıca, meclis bünyesinde faaliyet gösterecek İmar Komisyonu, Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Afet Komisyonu, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'nun üyelik seçimleri de yapıldı.

Belediyenin bir yıllık çalışmalarını içeren faaliyet raporu da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu madde görüşülürken Semih Balaban, oturumu Meclis Başkanvekili Erdinç Yavaşlı'ya devretti. Görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz raporla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti raporu kabul ederken; AK Parti ve MHP çekimser kaldı. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı sonrasında gündemi değerlendiren Balaban, ülkede yaşanan tutuklamalara dikkati çekerek, tepkisini dile getirdi. Balaban, "Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımıza yönelik hukuksuzlukları kınıyoruz. Halk olarak her türlü hukuksuzluğun karşısındayız. Hala tutuklu olan 299 gencimiz var. Bu, Türkiye açısından son derece üzücü bir durum. Gençlerimizin amasız, fakatsız serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Tutuklamalara Tepki - Son Dakika

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