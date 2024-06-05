Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Gençlik Eğitim Merkezi açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Gençlik Eğitim Merkezi açacak

Yunusemre Belediyesi, Manisa'nın en büyük mahallesi Muradiye'ye Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi şubesi açmak için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye'deki çocukların lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmalarına imkan tanıyacaklarını belirtti.

05.06.2024 10:17  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi Muradiye'ye Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) şubesi açmak için çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Semih Balaban yönetiminde yapıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda 34 madde görüşüldü. Muradiye'ye bir Gençlik Eğitim Merkezi açılmasına ilişkin karar da meclis gündemindeydi. Karar, oy çokluğu ile meclisten geçti.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Balaban, şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Kendisine burası kullanılmıyorsa biz bir şeyler yapalım dedik. Müdürümüz buranın yapılacağını, ödenek beklediklerini söyledi. Binanın en üst katına da Yunusemre Gençlik Merkezi'nin şubesini açacağız. Çünkü Muradiye'de bir ihtiyaç. Dershane fiyatları geçen yıl 60-70 bin TL civarındaydı. Bunun beşte bir fiyatına Muradiye'deki çocuklarımızın hem lise hem de üniversite sınavına hazırlanmalarına imkan tanıyacağız."

Toplantının sonunda meclis üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazze'de yaşanan soykırıma da değinerek, bu katliamın bir an önce sona ermesini diledi.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Muradiye, Balaban, Gençlik, Manisa, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Gençlik Eğitim Merkezi açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:34 Altında Fed etkisi sürüyor Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti Altında Fed etkisi sürüyor! Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Gençlik Eğitim Merkezi açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement