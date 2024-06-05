Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Gençlik Eğitim Merkezi açacak

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi Muradiye'ye Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) şubesi açmak için çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Semih Balaban yönetiminde yapıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda 34 madde görüşüldü. Muradiye'ye bir Gençlik Eğitim Merkezi açılmasına ilişkin karar da meclis gündemindeydi. Karar, oy çokluğu ile meclisten geçti.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Balaban, şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Kendisine burası kullanılmıyorsa biz bir şeyler yapalım dedik. Müdürümüz buranın yapılacağını, ödenek beklediklerini söyledi. Binanın en üst katına da Yunusemre Gençlik Merkezi'nin şubesini açacağız. Çünkü Muradiye'de bir ihtiyaç. Dershane fiyatları geçen yıl 60-70 bin TL civarındaydı. Bunun beşte bir fiyatına Muradiye'deki çocuklarımızın hem lise hem de üniversite sınavına hazırlanmalarına imkan tanıyacağız."

Toplantının sonunda meclis üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Gazze'de yaşanan soykırıma da değinerek, bu katliamın bir an önce sona ermesini diledi.