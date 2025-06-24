Yunusemre Belediyesi'nde 2025-2026 Eğitim Kayıtları Başladı

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı. Merkezlerde öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunmasının yanı sıra LGS ve TYT, AYT gibi sınavlara da hazırlık imkanı sağlanıyor.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı erken kayıt dönemi başladı. Muradiye ve Tevfikiye mahallelerinde faaliyet gösteren merkezler, ortaokul kademesinde 5, 6, 7 ve 8. sınıf, lise kademesinde ise 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik kurslar düzenliyor. Eğitim merkezlerinde görev yapan deneyimli branş öğretmeniyle, öğrencilere hem akademik başarı hem de sınavlara hazırlık konusunda destek sunuluyor. Merkezlerde verilen eğitimlerle, öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunmasının yanı sıra LGS ve TYT, AYT gibi sınavlara da etkili bir hazırlık imkanı sağlanıyor. Eğitim hizmeti, sosyal ve ekonomik farklılık gözetmeksizin her kesimden öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Tevfikiye YEGEM'e kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, 0236 237 10 14 numaralı telefonu, Muradiye YEGEM'e kayıt işlemleri ve bilgi almak için 0236 503 88 70 numaralı telefonu arayabiliyor.

"Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır"

Kayıt yaptırmak isteyen velileri YEGEM'e davet eden Belediye Başkanı Semih Balaban, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Gençlerimizin akademik anlamda başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz. YEGEM aracılığıyla her çocuğumuzun kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak en büyük önceliğimizdir" dedi.