Manisa Yunusemre'de 100'üncü Yıl Meydanı'nda İftar Sofrası Kuruldu

(MANİSA) – Yunusemre Belediyesi'nce 100'üncü Yıl Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kurduğu iftar sofralarıyla yansıtan Yunusemre Belediyesi, 100'üncü Yıl Meydanı'nda geniş katılımlı bir program gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği iftar programına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Mimar Yusuf Ataç, Dr. Efe Yakkan, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve birim müdürleri katıldı.

İftar öncesinde alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Balaban, ramazan ayının paylaşma ve dayanışmayı güçlendirdiğine vurgu yaparak, aynı sofrada buluşmanın mübarek ayın güzelliklerinden biri olduğunu ifade etti.