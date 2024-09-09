Şehitlere Saygı Sürüşü Düzenlendi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi'nin destek verdiği, Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından düzenlenen Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Manisa Bisiklet Platformu'nun da katıldı. Etkinlik kapsamında sporcular yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi.

Yunusemre Belediyesi sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Çanakkale'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 500 bisikletsever Şehitlere Saygı Sürüşü'nde pedal çevirdi. Çanakkale Eceabat'tan, Şehitlik Abidesi'ne kadar pedal çeviren sporcular, Şehitlik Abidesi'nde Türk Bayrakları açtı. Manisa Bisiklet Platformu'nun katıldığı Yunusemre Belediyesi'nin de desteklediği etkinlikte sporcular, yaklaşık 50 kilometrelik pedal çevirdi. Bisikletseverler yapılan katkılardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.