Yunusemre Belediyespor, Amatör Spor Kulüplerini İftarda Ağırladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor, Amatör Spor Kulüplerini İftarda Ağırladı

Yunusemre Belediyespor, ilçedeki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini iftar yemeğinde bir araya getirdi. Belediye Başkanı Semih Balaban, amatör sporun yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

21.03.2025 11:44  Güncelleme: 13:28
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(MANİSA)- Yunusemre Belediye spor, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerini iftar yemeğinde ağırladı. İftara katılan Belediye Başkanı Semih Balaban, amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yunusemre Belediyespor, amatör spor kulüplerini iftarda ağırladı. İftara Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Surel, Mümin Şafak, İsmail Ergin, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk, Arşiv Müdürü Abdullah Can ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu temsilen Lisans İşlemleri Sorumlusu Hafize Tavas da katıldı.

Yunuspark'taki organizasyona katılan Belediye Başkanı Semih Balaban, amatör kulüplerin başkan ve yöneticilerine gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Başkan Balaban konuşmasında amatör kulüplerin sporun temel taşı olduğunu kaydederek, "Amatör kulüplerimizin başkanları, yöneticileri ve antrenörleri, gençlerin elinden tutan, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaran ve en önemlisi yetenekli gençleri keşfedip onların meslek edinmesini ve sporcu olmasını sağlayan kıymetli insanlardır. Bizler amatör sporun her zaman yanında olacağız. Bu konuda verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. Amatöre hizmet veren her birey bizler için onur abidesidir. Tüm çocuklarımıza emek veren amatör spor paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ise amatör spor kulüpleri ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyespor, Amatör Spor Kulüplerini İftarda Ağırladı - Son Dakika

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