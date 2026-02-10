Yunusemre Kadın El Emeği Pazarı, Sevgililer Günü Konseptiyle Ziyarete Açıldı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi iş birliğiyle Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda her hafta salı günü kurulan Kadın El Emeği Pazarı, bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle ziyarete açıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban ile Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konseptiyle Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulan El Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya geldi.

Pazarda kadınlarla sohbet eden Balaban ve Arslan, el emeği ürünleri inceledi. Ziyarette Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Burçin Umut Doğru da yer aldı.

"Tüm hemşehrilerimizi Kadın El Emeği Pazarı'mıza bekliyoruz"

Sevginin paylaştıkça çoğaldığını belirten Arslan, "14 Şubat sadece çiftlerin birbirine sevgisi değil, insanların birbirine, doğaya ve hayvanlara olan sevgisini yansıtan bir sevgi günüdür. Biz de belediyemizin kadın dayanışma ve eğitim merkezleri ile kent konseyimizle birlikte düzenlediği Kadın El Emeği Pazarı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle hazırlanan tezgahları ziyaret ettik. El emeği ürünlerimizi inceledik. Tüm hemşehrilerimizi sevdiklerini mutlu etmek adına ufak da olsa hediye almak üzere Kadın El Emeği Pazarı'mıza bekliyoruz" diye konuştu.