Yunusemre Kadın El Emeği Pazarı, Sevgililer Günü Konseptiyle Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunusemre Kadın El Emeği Pazarı, Sevgililer Günü Konseptiyle Ziyarete Açıldı

10.02.2026 16:23  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan Kadın El Emeği Pazarı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak pazartesi günü ziyarete açıldı. Belediye yetkilileri, pazarda üretici kadınlarla bir araya gelerek el emeği ürünlerini inceledi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi iş birliğiyle Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda her hafta salı günü kurulan Kadın El Emeği Pazarı, bu hafta 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle ziyarete açıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban ile Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konseptiyle Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulan El Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya geldi.

Pazarda kadınlarla sohbet eden Balaban ve Arslan, el emeği ürünleri inceledi. Ziyarette Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ile Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Burçin Umut Doğru da yer aldı.

"Tüm hemşehrilerimizi Kadın El Emeği Pazarı'mıza bekliyoruz"

Sevginin paylaştıkça çoğaldığını belirten Arslan, "14 Şubat sadece çiftlerin birbirine sevgisi değil, insanların birbirine, doğaya ve hayvanlara olan sevgisini yansıtan bir sevgi günüdür. Biz de belediyemizin kadın dayanışma ve eğitim merkezleri ile kent konseyimizle birlikte düzenlediği Kadın El Emeği Pazarı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle hazırlanan tezgahları ziyaret ettik. El emeği ürünlerimizi inceledik. Tüm hemşehrilerimizi sevdiklerini mutlu etmek adına ufak da olsa hediye almak üzere Kadın El Emeği Pazarı'mıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Kent Konseyi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Kadın El Emeği Pazarı, Sevgililer Günü Konseptiyle Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:13:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Kadın El Emeği Pazarı, Sevgililer Günü Konseptiyle Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.