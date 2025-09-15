Yüreğir 2. Çocuk Festivali Coşkusu - Son Dakika
Yüreğir 2. Çocuk Festivali Coşkusu

15.09.2025 09:56
"Yüreğir 2. Çocuk Festivali"nde binlerce çocuk, aileleriyle unutulmaz bir gün yaşadı. Eğitici ve eğlendirici etkinliklerle dolu festivalde çocuklar hem hayal güçlerini geliştirme hem de yaratıcılıklarını farklı alanlarda deneyimleme fırsatı buldu.

Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen Yüreğir 2. Çocuk Festivali'nde sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, şişme oyun grupları ve daha birçok eğlenceli aktivite çocuklarla buluştu.

Festival alanında eğlence hiç bitmedi

Ritmin ve neşenin hakim olduğu festival alanında, DJ performansı çocukların yoğun ilgisini topladı. Renkli müziklerle eğlenen minikler, dans edip enerjilerini doyasıya sergiledi. Festivaldeki eğlence sadece müzikle sınırlı kalmadı; çocuklar için özel olarak hazırlanan atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirme imkanı buldu. Aileler ise güvenli ve eğlenceli bir ortamda çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmenin sevincini yaşadı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, festivale ilişkin, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yüreğir Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de farklı beceriler geliştirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl, Adana'nın en büyük çocuk festivalini Yüreğir'de organize ettik. Binlerce çocuk ve ailemizi festival alanımızda ağırladık. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eğitici ve neşeli çocuk şarkıları ile tanınan Onur Erol da festival kapsamında sahne aldı. Binlerce çocuk neşe ve coşku içinde Erol'un şarkılarına eşlik etti. Hep bir ağızdan şarkı söyleyerek dans eden çocuklar, eğlenerek yeni eğitim öğretim yılı için enerji depoladı.

Konser sonrasında Yüreğirli çocuklara teşekkür eden Erol, Adana'da ve Yüreğir'de harika bir zaman geçirdiğini belirterek, "Bu kadar güzel güzel dans eden ve ritimleri yapan çocuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

