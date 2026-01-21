Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Özgür Özel ile Bir Araya Geldi

21.01.2026 09:47  Güncelleme: 10:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek Yüreğir ve Adana'nın sorunlarını dile getirdi. Ziyaret sonrası sosyal medyada teşekkür mesajları yayımladı.

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ankara temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demirçalı, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde gerçekleşen TBMM Grup Toplantımıza katılarak; Yüreğir'imizin ve Adana'mızın selamını Ankara'ya taşıdık. Sevgili eşim Fidelya Demirçalı, Türk Kadınlar Birliği Yüreğir Şube Başkanımız Suna Çevik Sayılkan, Başkan Yardımcılarımız Uğur Sayılkan, İsmail Ceylan ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizle birlikte; özellikle Yüreğirli kadınların sesini Ankara'da güçlü ve kararlı bir şekilde dile getirdik. Bizleri samimiyetle karşılayan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e şükranlarımızı sunuyoruz.

Gece gündüz Adana'nın sorunlarıyla yakından ilgilenen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burhanettin Bulut'a ve Adana Milletvekillerimiz Sayın Ayhan Barut ile Sayın Bilal Bilici'ye bugünkü konukseverlikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Değerli Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Gökan Zeybek, Sayın Gül Çiftci, Sayın Bihlun Tamaylıgil ve Sayın Ulaş Karasu'ya, Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'a Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya'ya, Parti Meclisi Üyemiz ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal'a ve Hatay Milletvekilimiz Sayın Servet Mullaoğlu'na bizleri evimizde hissettirdikleri için teşekkür ediyoruz. Yüreğir'in iradesi Ankara'da. Biz buradayız; Yüreğir için, Adana için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Özgür Özel, Yüreğir, Güncel, Ankara, Adana

