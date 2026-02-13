Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı Yoğun Yağış Altında Belediye Ekipleri ile Sahadaydı

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlarda sahaya inerek ekipleri koordine etti. Demirçalı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar ekiplerle birlikte çalışmaları anbean takip edip gerekli yönlendirmeleri bizzat yaptı.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde su baskını riskine karşı mazgal açma, tahliye ve kontrol çalışmalarını sürdürdü. Kritik noktalarda yoğunlaşan ekipler, olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yaptı. Önceki yoğun yağışlarda olduğu gibi hemen kriz masası kuran Başkan Demirçalı, önce şantiyede ekiplerin koordinasyonunu sağladı, ardından mahalle mahalle incelemelerde bulundu.

Demirçalı, gece saatlerinde şantiyede açıklama yaparak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu, belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre sahada olmaya devam edeceğini ifade etti.