Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Demirçalı, Belediye'nin bölgede yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"107 mahallemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Demirçalı, "Yüreğir Belediyesi olarak 107 mahallemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve devam eden çalışmalarımızı vatandaşlarımıza anlatıyor, onlardan gelen talep ve önerileri bizzat yerinde dinliyoruz. Hemşehrilerimizin çalışmalarımızdan memnun olması ve memnuniyetlerini bizlere aktarması bizi oldukça mutlu ediyor" dedi.