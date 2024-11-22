Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Kışla Mahallesi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Kışla Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Kışla Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kışla Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada vatandaşların taleplerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan, mahalle buluşmalarının verimliliğini vurguladı.

22.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Kışla Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Kışla Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Demirçalı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kışla Emekli Kütüphanesi bahçesinde gerçekleşen buluşmaya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantı öncesi Kışla esnafını da gezen Başkan Demirçalı, kendisini ilgiyle karşılayan esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Yüreğir Belediyesi Kışla Emekli Kütüphanesi bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Demirçalı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep halkımızla iç içe olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Kışla Mahallesi sakinlerimizle bir aradayız. Muhtarımızın önceden ilettiği talepler var; bugün de sizlerin taleplerini dinleyeceğiz. Mahalle buluşmalarımız sorunları daha verimli bir şekilde çözme açısından oldukça verimli geçiyor. Kışla Mahallemizin eksiklerinin farkındayız. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Yüreğir'i sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise Demirçalı'ya mahallelerinde yaptıkları çalışmalardan ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Kışla Mahallesi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

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