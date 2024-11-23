Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı\'nın Öğretmenler Günü Mesajı

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(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor; daha güçlü, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüme azmiyle, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Demirçalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirçalı'nın mesajı şöyle:

"24 Kasım 1928, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğinin verildiği gündür. Bu özel gün vesilesiyle eğitim ve öğretimin temel taşı olan siz değerli öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, sabırla ve özveriyle yarının liderlerini yetiştiren, onları bilgi ve değerlerle donatan, aklı ve bilimi tek rehber edinen ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını genç kuşaklara aktararak topluma öncülük eden öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine yürüyecektir.

Yüreğir Belediyesi olarak, 'Bir toplum, eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar güvenle bakar' gerçeği ışığında; bilimsel, çağdaş ve laik eğitime destek her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur. Öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Yüreğir'de farklı proje ve uygulamalarla geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin yanında olmaya, eğitim kurumlarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor; daha güçlü, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüme azmiyle, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."