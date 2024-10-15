Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, AFAD Eğitimlerine Katıldı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, AFAD Eğitimlerine Katıldı

Yüreğir Belediyesi, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün eğitim programına katılarak 30 kişilik arama kurtarma ekibini eğitti. Ekip, afetlere karşı hazırlıklı olmak için teorik ve pratik eğitimlerle donatıldı.

15.10.2024 10:32  Güncelleme: 10:51
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi (YAKUT), olası afet durumlarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) kapsamlı eğitim programına katıldı.

Yüreğir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü belediye personelinden oluşan 30 kişilik hafif düzey arama kurtarma ekibi, afetlere müdahale etmek amacıyla 6 gün süren teorik ve uygulama eğitimlerine katıldı. Eğitim, Adana AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ekipler tarafından verildi. Belediyenin arama kurtarma ekibi, uzman ekiplerden son teknoloji ve yöntemleri kullanarak enkaz altında kalan kişileri bulmak ve güvenli bir şekilde kurtarmak için gerekli becerileri kazanmaya yönelik eğitimler aldı. Ekip ayrıca yaralılara ilk müdahale ile hayati önem taşıyan müdahaleleri gerçekleştirmek için pratik eğitimlere de katıldı.

"Depremde Arama ve Kurtarma" teorik eğitimi ile eğitim parkurunda uygulama eğitimi alan ekip, hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelerde meydana gelebilecek afetlerde görev alarak can kayıplarını en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacak.

"Yüreğir Belediyesi olarak her an göreve hazır durumdayız"

Eğitim alanını ziyaret ederek faaliyetleri yakından takip eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 30 kişiden oluşan ekibin 1 hafta boyunca eğitim aldığını belirterek, "Deprem kuşağında yer alan şehrimizde afetlere karşı hazır olmak için hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz, olası doğal afetler ve acil durumlarda sahada etkili bir şekilde görev alabilmek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi olarak her an göreve hazır durumdayız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, AFAD Eğitimlerine Katıldı - Son Dakika

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