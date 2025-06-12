Yüreğir Belediyesi'nden Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Komisyonu Kuruldu

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla belediye meclisi bünyesinde "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Komisyonu" kurdu.

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün önerisi ile "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla belediye meclisi bünyesinde "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Komisyonu" kuruldu. Adana'da bir ilk olan komisyon, Yüreğir'de yaşayan çocukların karşı karşıya kaldığı korunma risklerine ilişkin kapsamlı analizler yapmayı, çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçları hakkında yerel düzeyde politika çözüm önerileri geliştirmeyi, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde çalışmayı amaçlıyor. Komisyon, ilçe düzeyinde çocuk hakları ve çocuk koruma çalışmaları yapan kurumlar arasında koordinasyonu da sağlayacak.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Komisyonu, 5 üyeden oluşuyor. Komisyonda Yüreğir Belediye Meclis Üyeleri Ceyda Balkan Faruk, Zülfikar Pamuk, Cevahir Yıldız, Hacı Küçüközen ve Osman Aydın yer alıyor.