Yüreğir Belediyesi'nin İftar Sofraları Binlerce Kişiyi Ağırladı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nin İftar Sofraları Binlerce Kişiyi Ağırladı

Yüreğir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğu iftar sofraları ile binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı iftar programında, mahalle sakinleri ile birlikte oruçlar açıldı.

07.03.2025 12:36
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla ilçe genelinde kurduğu iftar sofraları binlerce kişiyi ağırlıyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da konuk oldu.

Yüreğir Belediyesi tarafından Karacaoğlan Mahallesi'nde kurulan ve çevre mahalleleri de kapsayan iftar davetine Zeydan Karalar da katıldı. Yüreğirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, oruçlar hep birlikte açıldı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerine hayırlı ramazanlar diledi. İftar öncesinde konuşan Başkan Demirçalı, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Karalar ise "Çok sevdiğim Yüreğirli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. 11 ayın sultanı ramazan; paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın, birlikte olmanın ayı. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri Allah kabul etsin. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz, bundan sonra da her zaman için devam eder. Ramazanımız mübarek olsun" diye konuştu.

İftar programı, ilahiler ve müzik dinletisi ile renklendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nin İftar Sofraları Binlerce Kişiyi Ağırladı - Son Dakika

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