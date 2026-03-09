Yüreğir Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde İftar Verdi - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde İftar Verdi

09.03.2026 11:19  Güncelleme: 12:09
(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Programa katılan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazanın bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak, aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin Yenidoğan Mahallesi'nde verdiği iftar öncesinde Kur'an okunurken, ilahiler de seslendirildi. Program kapsamında sahne alan semazen gösterisi ise vatandaşlardan ilgi gördü.

Programa Başkan Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

İftarın ardından konuşan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Önder Üzüm, iftar programı için Demirçalı'ya teşekkür ederek ramazan ayının tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Demirçalı ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak Yüreğir'in farklı mahallelerinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Demirçalı, "Ramazanın bereketini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak, aynı sofrada buluşmak bizim için çok kıymetli. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici de ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir dönem olduğunu belirterek, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Program, vatandaşların sohbet edip ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yüreğir Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde İftar Verdi
