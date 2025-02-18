Yüreğir\'de Dronlu Güvenlik Uygulaması

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 farklı noktada 95 personelin katılımıyla dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, uygulama kapsamında bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, araçları kontrol etti.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

Bu tür uygulamaların her gün yapılacağı belirtildi.