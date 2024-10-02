Yüreğir'de Kavga: 1 Ölü, Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
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Yüreğir'de Kavga: 1 Ölü, Sanık Yargılanıyor

Adana Yüreğir'de alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla öldürüldü, sanık yargılanıyor.

02.10.2024 12:18
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık U.Z. ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki M.Z'nin 8 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede taziye çadırının kurulduğunu ve sanık M.G'nin taziye çadırına tabancayla geldiğini, burada alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirtti.

Savcı ayrıca M.Z'nin akrabası İ.H.Z'nin kimliği tespit edilmeyen bir kişi tarafından bıçakla bacağından yaralandığını, kavgada kalabalığın saldırısından kurtulmak amacıyla kaçan M.G'nin kendisini kovalayan Sinan E'ye tabancayla ateş ettiğini ifade etti.

Sinan E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten savcı, sanık M.G'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Duruşmada beyanı alınan tanık U.Z, sanık M.G'nin kuzeni olduğunu ve olay günü karşı tarafın aniden kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Kavga sırasında eve kaçmaya çalıştıklarını belirten U.Z, "Eve kaçtığımızda aşağından silah sesleri geliyordu. Yine birisi bizim balkona doğru bıçak fırlattı. Bu bıçak M.G'nin yüzünü sıyırdı. M.G. de hedef gözetmeksizin aşağı doğru bir el ateş etti. Bütün gördüklerim bunlardan ibarettir." beyanında bulundu.

Sanık M.G. ise mütalaayı kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'te iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Sinan E. tabancayla vurularak öldürülmüş, İ.H.Z. ise bıçakla yaralanmıştı. Tabancayla Sinan E'yi öldürdüğü belirlenen M.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Kavga: 1 Ölü, Sanık Yargılanıyor - Son Dakika

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