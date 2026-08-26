Adana'da Köprüden Düşen Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASF 737 plakalı otomobil, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü Kavşağı'nda bariyere çarptıktan sonra Girne Bulvarı'na düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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