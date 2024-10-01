Yüreğir'de Zabıta Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüreğir'de Zabıta Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için gıda sektöründe hijyen kuralları ve fiyat kontrolleri yapıyor. Başkan Ali Demirçalı, denetimlerin sürekli olarak süreceğini açıkladı.

01.10.2024 12:28  Güncelleme: 13:43
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için denetimlerini sürdürüyor. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecek" dedi.

Yüreğir Zabıtası, özellikle gıda sektörüne yönelik hijyen kuralları başta olmak üzere fiyat listesi, ürünlerin son kullanma tarihleri ile birçok alanda halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki işletmelerde, iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı, fahiş fiyatlar ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetlenirken, ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

Denetimlerde eksikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyideler uygulanırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Başkan Demirçalı, rutin kontrollerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yüreğir\'de Zabıta Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir'de Zabıta Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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