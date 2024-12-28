Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 TL Oldu

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(ANKARA)- Yurt dışına çıkış harcı yüzde 42 zamla 500 TL'den 710 TL'ye çıktı. Yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt Dışı Çıkış Harcı Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt dışı çıkış harcı yüzde 42 zamla 500 TL'den 710 TL'ye çıkarıldı. Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak.

Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilir, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.