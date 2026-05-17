Yurt Dışı Varlıklara Vergi Kolaylığı

17.05.2026 10:57
TBMM'de yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesinde vergi muafiyeti düzenleniyor.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, yurt dışındaki para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerini Türkiye'ye getirenlerin vergi incelemesinden muaf olmasına yönelik düzenlemeler içeren ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki şirketlere vergi avantajları sağlayan kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de bu hafta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla salı günü resmi tatil olduğu için çalışmalar çarşamba günü başlayacak. Genel Kurul'da görüşmeleri süren ve şu ana kadar 5 maddesi kabul edilen toplam 15 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Teklifle, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na "Nitelikli hizmet merkezi" başlığıyla yeni hüküm ilave edilecek. Nitelikli hizmet merkezi, en az 3 farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade edecek.

Bu merkezler, finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, bütçeleme, finansal raporlama ve analiz, uluslararası muhasebe ve uyum, denetim, dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı, yatırım ve veri analizi, hukuk danışmanlığı, tanıtım, marka yönetimi, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini; satış, satış sonrası destek, teknik destek, araştırma ve geliştirme, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini sunacak.

TRANSİT TİCARETE VERGİ KOLAYLIĞI

Teklife göre yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançlar için vergi indirim oranı yüzde 95, İstanbul Finans Merkezi bölgesinde bulunan kurumlar için ise yüzde 100 olacak.

"VARLIK BARIŞI" DÜZENLEMESİ

Teklifle, gerçek ve tüzel kişiler tarafından para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunanların, bu varlıklarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirmesi gerekiyor. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilenlerin bu hesaplara yatırılması gerekecek. Fiziki olarak yurt dışından getirilen varlıkların yurda getirildiği Gümrük İdaresine yapılacak beyana ilişkin belgeler ile tevsik olunacak. Gümrük İdaresi, bu kapsamda aldığı beyanları, alındığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri de sahip oldukları Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Bildirilen varlıklarla ilgili hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

DİJİTAL ŞİRKET KURULMASINA KOLAYLIK

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bildirimde bulundukları varlıklarını belirtilen sürede Türkiye'ye getirmeleri, yurt içindeki varlıklarını bildirim tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik etmeleri durumlarında söz konusu şartlar aranmaksızın belirlenen hükümlerden yararlanacak.

Teklife göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen "Teknogirişim" rozetine sahip halka açık olmayan şirketlerin paya dönüştürülebilir borç sözleşmelerine dayanarak yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında Türk Ticaret Kanunu'nun şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kuluçka girişimcisi olmaya hak kazanmış girişimciler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek dijital şirket tanımına uygun olarak kurulan ve işletilen şirketler, kuruluş tarihi itibarıyla 3 yıla kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili hükmünde tanımlı ücret ve aidat ödemelerinden muaf olacak.

TBMM'de çarşamba günü Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda bu hafta çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasaları Birliği yetkilileri sunum yapacak.

Çarşamba günü Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı yapması beklenmiyor.

Kaynak: ANKA

