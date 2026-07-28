Yurt Dışında 65 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Yurt Dışında 65 Suçlu Yakalandı

Yurt Dışında 65 Suçlu Yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 65 suçlunun yurtdışında yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 65 suçlunun yurda iadesi sağlandı. Açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

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