Yurt genelindeki camilerde "şehitler ve mazlumlar" için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yatsı namazı sonrası ülke genelindeki camilerde "şehitler ve dünyadaki mazlumlar" için dualar edildi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, camilerde "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz, Şehitlerimiz ve Mazlumlar İçin Duadayız" programı düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen dua programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaate hitap etti.

Erbaş, büyük fitneler ve tefrikalarla Kudüs'ün zulmün, kötülüğün, işgalin yaşandığı bir yer haline getirildiğini belirterek, "1917 yılından günümüze kadar Kudüs'te hep kötülük hep zulüm var. 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de, Filistin'de soykırım, katliam yaşanıyor. Bebekler, masumlar, zalimlerin, işgalcilerin yukarıdan attıkları bombalar altında can veriyor. 40 binin üzerinde masum insan şehit oldu." diye konuştu.

Anadolu'nun her tarafının asırlardan beri bayrağın rengi şehit kanlarından oluştuğunu vurgulayan Erbaş, "O yüzden binlerce, yüz binlerce şehidimizin yadigarı topraklarda yaşıyoruz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. Düşman her zaman uyanık, biz düşmandan daha çok uyanık olmalıyız. Düşmanlar terör faaliyetlerini boşuna ortaya çıkarmıyor, terör gruplarını boşuna desteklemiyorlar. Onlara karşı bizim birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım ve her zaman duayı dilimizden düşürmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından şehitler ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki mazlumlar için dua etti.