Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

TÜİK verilerine göre, Şubat'ta Yİ-ÜFE yıllık %25,21, aylık %2,12 arttı. Sektörel artışlar dikkat çekti.

03.03.2025 12:07
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; şubat ayında yurt içi üretici fiyat endeksi, yıllık yüzde 25,21, aylık yüzde 2,12 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24 artış, imalatta yüzde 24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 artış ve su temininde yüzde 57,58 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK, şubat ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,21 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 24,76 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,24 artış, imalatta yüzde 24,76 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,95 artış ve su temininde yüzde 57,58 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,16 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,52 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,52 artış, enerjide yüzde 19,18 artış ve sermaye mallarında yüzde 24,16 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,24 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,16 artış, imalatta yüzde 2,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,34 azalış ve su temininde yüzde 2,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, enerjide yüzde 0,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,04 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika

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