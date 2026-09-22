Aksaray\'da durakta silah sesi! Kalp krizi geçiren otobüs şoförünün durumu ağır

AKSARAY'da yolcu alma meselesi yüzünden meslektaşı ile aralarında çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Şakar (64) kalp krizi geçirdi. Şakar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

YOLCU ALMA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, saat 10.00 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi Sultan Mesud Öğrenci Erkek Yurdu önündeki durakta meydana geldi. Bünyamin Şakar, idaresindeki halk otobüsü ile yurt önündeki durağa yolcu almak için yanaştı. İddiaya göre, ardından gelen diğer şoför ile Şakar arasında yolcu alma yüzünden tartışma çıktı. İsmi henüz belirlenemeyen diğer sürücü yakınlarını çağırdı.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA YERE YIĞILDI

Durağa gelen yakınları Şakar'ın aracına saldırdı ve aralarından biri havaya 2 el ateş açtı. Silah sesinden korkan Şakar, kalp krizi geçirip yere yığıldı. Silah sesini duyan öğrencilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer şoför ile yakınlarını yakalamak için çalışma başlattı.