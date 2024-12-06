Yurttaş Birlikteliği Platformu: 28 Aralık'ta Haklarımız İçin Meydanlarda Olacağız - Son Dakika
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Yurttaş Birlikteliği Platformu: 28 Aralık'ta Haklarımız İçin Meydanlarda Olacağız

Yurttaş Birlikteliği Platformu, 28 Aralık'ta Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirecekleri eyleme tüm yurttaşları davet etti. Avukat Şenal Saruhan yaptığı açıklamada, yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek, demokratik ve laik cumhuriyetin savunulması gerektiğini vurguladı.

06.12.2024 13:16  Güncelleme: 14:16
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(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği Platformu adına açıklama yapan Avukat Şenal Saruhan, "Yurttaşlar olarak haklarımızı savunmak için harekete geçiyoruz. Kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlarından oluşan ekte sunduğumuz 54 örgüt bir araya geldik, haklarımız için birlikte haykıracağız. 28 Aralık tarihinde meydanlara çıkacağız. Demokratik, laik cumhuriyete sahip çıkmak, birlikte daha güçlü olabilmek ve haklarımızı alabilmek için bütün yurttaşları aramıza katılmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Ankara Mükiyeliler Birliği'nde bir araya gelen Yurttaş Birlikteliği platformu üyeleri, vatandaşları 28 Aralık'ta Ankara'da Tandoğan Meydanı ve İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirecekleri eyleme davet etti.

Platform sözcüsü Avukat Şenal Saruhan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunu derinden sarsan; Narin ve Sıla Bebek cinayeti, özel hastanelerdeki yenidoğan bebeklerin katledilmesi, beş çocuğun yanarak ölümü, en son engelli çocukların devlet yurdunda işkence ile öldürülmesi, ülkemizde şiddetin vahşete dönüştüğünün yeni örnekleri oldu. Sokak ortasında her gün kadınlar öldürülüyor. Çocuklar, hayvanlar katlediliyor. Çocuklarının geleceğinden umudunu kesmiş ana-babalar, engelli evlatlarını öldürdükten sonra intihar ediyorlar. Sermayenin doymak bilmeyen hırsı yüzünden doğa talan ediliyor, işçiler, emekçiler ve engelliler açlık sınırının altında maaşla adeta ölüme terk ediliyor. Köylü emeğinin karşılığını alamıyor, küçük esnaf yok oluşa gidiyor, halk,  ırk, din, dil ve etnik kökenlerine göre ayrıştırılıyor, eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel haklara dahi erişemiyor. Ekonomik çöküş ve yoksulluk derinleşiyor. Ekonomik çöküş ve yoksulluk devam ederken, kazanılmış haklarımız birbir elimizden alınıyor. Tüm kurumlar hızla çürüyor, eğitim dinselleştiriliyor, halk iradesi ile seçilen belediye başkanlarının yerine hukuk dışı ve keyfi kararlarla tepeden kayyum atanıyor. Erkler ayrılığı kaldırılıyor, yasama organı etkisizleştiriliyor, adalete ulaşmak imkansızlaşıyor, bu olumsuz gidişe tepki gösteren aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler etki ajanlığı suçlamasıyla susturulmak ve halkımız korkutulmak isteniyor.  Yurttaş sesleniyor; artık yeter, birlikte güçlü bir ses olma zamanı Anayasamızda tanımlanan ancak kırıntısı bile kalmamış olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış en acil ihtiyaçlarımız.

Yurttaşlar olarak haklarımızı savunmak için harekete geçiyoruz. Kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlarından oluşan ekte sunduğumuz 54 örgüt bir araya geldik, haklarımız için birlikte haykıracağız. 28 Aralık tarihinde meydanlara çıkacağız. Demokratik, laik cumhuriyete sahip çıkmak, birlikte daha güçlü olabilmek ve haklarımızı alabilmek için bütün yurttaşları aramıza katılmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurttaş Birlikteliği Platformu: 28 Aralık'ta Haklarımız İçin Meydanlarda Olacağız - Son Dakika

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