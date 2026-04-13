Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi
Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi

13.04.2026 17:08
Gaziantep, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2026 Nisan Ayı Dönem Toplantısı"nın 1'inci Birleşimi, Meclis Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplanan mecliste, Gaziantep'e verdiği destekler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı" verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle kentte 105 okulun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "2023'ten bugüne kadar 142 proje kapsamında 135 okul, 3 bin 252 derslik, 2 spor salonu ve 2 ilçede öğretmenevleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yeni öğretmenevinin kentin en değerli bölgelerinden birinde konumlandırıldığını ifade eden Şahin, Türkiye'nin en iyi öğretmenevlerinden biri hazırlanan yapının maliyetinin yaklaşık 1 milyar 753 milyon lira olduğunu kaydederek, "Gaziantep'in eğitim altyapısına verilen bu güçlü destek, deprem sonrası ortaya konulan hızlı irade, şehrimizin çocuklarına, gençlerine ve öğretmenlerine sağlanan katkı nedeniyle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesini son derece kıymetli ve anlamlı buluyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

