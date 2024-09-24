Yusuf Ziya Yılmaz: Daha Çok Çalışacağız

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak, daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, insanımız da buna inanıyor biz de buna layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin sandıkların dilini, sandığın anlatmak istediğini en iyi okuyan siyasi hareketlerden biri olduğunu ve seçimde çıkan sonuçları bütün ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini ifade etti.

AK Parti teşkilatlarının durmadan çalıştığını ve hep sahada olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Seçimden seçime hareket eden bir siyasi hareketin mensupları hiç olmadığımızı her defasında söylüyoruz." diye konuştu.

Toplumun, sorunların üstesinden AK Parti'nin geleceğini bildiğini, milletin teveccühüne layık olmak için daha çok çalışacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Problemlerin çözümünde AK Parti siyasetinin üstesinden gelebileceğini bilen milletimize daha çok gayret ederek, daha çok çalışarak, daha yüksek enerjili bir siyaset temposu ortaya koyarak cevap verebileceğimizi insanımız da biliyor, insanımız da buna inanıyor biz de buna layık olmaya çalışıyoruz.

Biz 31 Mart Seçimleri'nin sonuçlarından memnun değiliz, daha iyi sonuçlar almalıydık. Ama milletimizin teveccühü böyle oldu, öptük başımızın üstüne koyduk. Önümüzdeki sürecin buradan alacağımız derslerle eksiksiz hale getirilmesiyle ilgili bir çaba içindeyiz."

Yılmaz, daha sonra parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün ile partililer katıldı.