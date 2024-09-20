Yusuf Ziya Yılmaz: Daha Fazla Çalışmalıyız - Son Dakika
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Yusuf Ziya Yılmaz: Daha Fazla Çalışmalıyız

Yusuf Ziya Yılmaz: Daha Fazla Çalışmalıyız

Yılmaz, seçim sonuçlarını değerlendirerek millete daha iyi hizmet verme vurgusu yaptı.

20.09.2024 16:49
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Milletimizin bizim daha iyisini yapmamız için daha fazla çalışmamız gerektiğine dönük tembih ve talimatlarını adeta sandıktan çıkan sonuçlardan okuyup değerlendiriyoruz. Daha iyisini yapmak üzere de 1 Nisan sabahından bu yana da ülkemizin illerini dolaşıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, ilk olarak AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yılmaz, İl Başkanlığına gelişinde, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile partililer tarafından karşılandı.

İl Başkanlığı binasına geçerek anı defterini imzalayan Yılmaz'a, tablo ve Devrek bastonu hediye edildi.

Ardından partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimlerinden sonra kentleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 1 Nisan'dan itibaren önlerindeki sürece baktıklarını belirterek, yerel seçimde sandıktan çıkan sonuçları en iyi şekilde okuduklarını ve değerlendirdiklerini anlattı.

Sandığın ne anlattığını çok iyi gördüklerini, sonuçların kendileri için önemli olduğunu, çeşitli platformlarda bunun değerlendirmesini yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu değerlendirmelerde de milletimizin dediğini, 'Yok öyle bir şey.' falan diyen bir iyimserlik içerisinde değiliz. Biz eksiklerimizin olduğunu görüyoruz, eksiklerimizi okuyoruz. Milletimizin bizim daha iyisini yapmamız için daha fazla çalışmamız gerektiğine dönük tembih ve talimatlarını adeta sandıktan çıkan sonuçlardan okuyup değerlendiriyoruz. Daha iyisini yapmak üzere de 1 Nisan sabahından bu yana da ülkemizin illerini dolaşıyoruz. 50'nin üzerinde ilimizi de bu süreçte ziyaret ettim." diye konuştu.

Yılmaz, toplantının ardından partililerin taleplerini dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusuf Ziya Yılmaz: Daha Fazla Çalışmalıyız - Son Dakika

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