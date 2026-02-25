Yusufeli Barajı'nda Sular Çekildi, Eski Köyler Ortaya Çıktı - Son Dakika
Yusufeli Barajı'nda Sular Çekildi, Eski Köyler Ortaya Çıktı

Yusufeli Barajı'nda Sular Çekildi, Eski Köyler Ortaya Çıktı
25.02.2026 09:30
Yusufeli Barajı'ndaki su seviyesi düşmesiyle, su altında kalan Çevreli köyü gün yüzüne çıktı.

ARTVİN'de Türkiye'nin gövde yüksekliği ile en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimi sürerken; su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Çevreli'de ev, cami ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Çevreli'de bağ, bahçe, cami, ev ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını yakından görenler, duygusal anlar yaşadı.

'ETRAFTAKİ HAL DUYGUSALLAŞTIRIYOR'

Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Serhat İnce, "Zaman zaman buralara gelip, baraj sonrasında neler yaşandığını kayda alıyorum. İnsanlara anlatmak ve 'gelecekte bir hikayesi olsun' diye buraları kamerayla çekiyorum. Daha önce kapı ve camların misafirlere komşulara açılmış olduğu yerler artık tamamen sulara açılıyor. İnsanlar yok ama sular çekilince eski evler meydana çıktı. Buraları ziyaret edenler eski evlerine bakıyor. Etraftaki bu hal duygusallaştırıyor. Buraların yeşillik ve cıvıl cıvıl zamanlarını hatırlıyorum. Baraj su tutarken insanlar meyve ağaçları yetiştirmeye çalışıyor, hayvanlarıyla da güzel zamanlar geçiriyordu. Şimdi mat ve terk edilmiş bir görüntü var. Suların çekilmesi de bizlere duygusal anlar yaşatıyor" dedi.

Kaynak: DHA

