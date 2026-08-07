Yusuf\'un Tatil Görüntüleri ve Anne Tedavisi

YUSUF'UN TATİL GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın annesiyle tatil yaparken çekilen ve geçen hafta babası tarafından paylaşılan son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan aynı olayda zehirlenen anne Sevda Çanlı'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,