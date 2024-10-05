Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düştü

Yuvacık Barajı\'nda Su Seviyesi %28\'ye Düştü

Kocaeli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi %28'e düştü, köprü kalıntıları gün yüzüne çıktı.

05.10.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 28'e düştü. Su takviyesine rağmen düşüş sürerken, barajın yapılması ile sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 28 doluluk ile 14 milyon 580 bin metreküp su kaldı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajın su seviyesinde, yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN TAKVİYE

Sapanca Gölü'nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürerken, azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan, barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri ile su kemeri kalıntısı gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda toprakta çatlaklar oluştuğu görülürken, köprünün olduğu kısımda da su seviyesinin azlığı dikkat çekti.

'YAĞIŞ OLURSA HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAZ'

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sapanca Gölü'nden su alımına devam edildiğini açıklayarak, Barajdaki durum normal seviyede. Bu ay ya da önümüzdeki ay yağış olursa, içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu anki durum geçen sene hariç önceki yıllara oranla aynı seviyede, normal seyrediyor" dedi.

'SU TASARRUFUNA İHTİYACIMIZ VAR'

Vatandaşlara da su kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık, Kocaeli olarak su tasarrufuna ihtiyacımız var; çünkü su kaynaklarımız sınırlı. Kocaeli, yaklaşık 5 aydır doğru düzgün yağış almadı. Son yılların en sıcak aylarını yaşadık. İyi ki Sapanca hattını yapmışız yoksa Yuvacık Barajı'nda sıkıntılar yaşayabilirdik. Bütün tedbirleri alıyoruz ama asıl tedbiri vatandaşlarımız su tasarrufu konusunda almalı diye konuştu.

HABER-KAMERA Nazım Özgün ERBULAN/ BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kocaeli, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi %28'ye Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement