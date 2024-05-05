Yüzde 96 engeli bulunan MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Yüzde 96 engeli bulunan MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor

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MS hastası genç, hayatını ve anlatamadığı durumları kitap haline getirdi. Abdullah Berber, hastalık sürecindeki yaşam mücadelesini ve bu süreçte anlatamadığı durumları kitaplarında ele aldı. Hastalığı sebebiyle çeşitli sorunlarla karşılaşan Berber, yazdığı kitapları satarak hastane masraflarını karşılamaya çalışıyor.

05.05.2024 12:01
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Yüzde 96 engeli bulunan MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor

MS hastası genç, hayatını ve anlatamadığı durumları kitap haline getirdi

İZMİR - 15 yaşındayken Multiple Sclerosis hastalığına yakalanan Abdullah Berber (25), hastalık sürecindeki yaşam mücadelesini ve bu süreçte anlatamadığı durumları kitap haline getirdi. Hastalığı sebebiyle çeşitli sorunlarla karşılaştığını söyleyen Berber, "Şu anda istediğim tek şey çalışmak" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Abdullah Berber, 15 yaşında Marmaris'te bir otelde çalışırken, müşteriye servis yaptığı sırada ellerinin titrediğini fark etti. İlk başta titremelerin yorgunluktan kaynaklandığını düşündü. Daha sonra yaz tatilinin bitmesiyle memleketi Manisa'ya geri döndü. Şikayetlerinin devam etmesiyle Berber, bir süre sonra kontrol amacıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Orada yapılan tetkikler sonucu Berber'e, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan MS hastalığı teşhisi konuldu. Yüzde 96 engeli bulunan Berber, hastalığın ataksız süreğen yüzde 5'lik kesimi arasında yer alıyor.

5 senede 5 kitap yazdı

Hastalığı sebebiyle yürümekte güçlük çeken ve bastondan destek alan Berber, hastalığını öğrendikten sonra bir kitap yazmaya karar verdi. İlk olarak 2015 yılında yaşadığı süreci ve hastalığını konu alan 'Gülümse' kitabını çıkardı. Kitabının ilgi görmesinin ardından yazmayı bırakmayan Berber, sırasıyla 'Hayata Dair', 'Aybike', 'Reform' ve 'Sol Yanım' kitaplarını bastırdı. Her kitabında hastalığıyla ilgili ayrı bir hikayeyi ele alan Berber, 1 şiir 2 otobiyografi ve 2 hikaye kitabı olmak üzere, 5 yılda toplam 5 kitap yazdı. Ayda bir kez gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Berber, şimdi ise Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan pazaryerinde hem doğal ürünlerini hem de yazdığı kitapları satarak hastane masraflarını karşılamaya çalışıyor.

Hastalığını öğrendiğinde yaşadığı şoku atlatmanın çok uzun zaman aldığını ifade eden Berber, "Çünkü daha önce ismini bile duymadığım bir hastalıkla hayatımı paylaşmıştım. O süreç benim için çok zordu. Çok büyük mücadelelerim oldu. Yaptığım en büyük hatanın MS hastalığını düşmanım olarak görmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben onunla savaştım ve MS beni yendi. Artık onu kötü bir arkadaşım olarak görüyorum. Hiçbir zaman anlaşamayacağız ama hayatımdan da hiç çıkmayacak" ifadelerine yer verdi.

"En büyük sıkıntım çalışamıyor olmam"

Çalışabildiği taktirde hayatını devam ettirebileceğini ve hayata biraz daha tutunabileceğini düşündüğünün altını çizen Berber, şunları kaydetti:

"Titremelerim tüm bedenimi sardı, dengemi kaybediyorum. Bastonsuz ve desteksiz yürüyemiyorum. En büyük sıkıntım çalışamıyor olmam ama bunun için de pazarcılık yapıyorum. Benim için başkalarına muhtaç olmak, eşyaları taşımak zor bir süreç. Benim şu anda istediğim tek şey çalışmak. Kendimi herhangi bir yere ait hissetmek istiyorum. Ben MS hastalığının en şanssız olan yüzde 5'lik kesimindeyim."

"Hastalığımı insanlara tanıtmak istedim"

Hastalığını öğrendikten bir süre sonra kitap yazmaya başladığını söyleyen Berber, anlatamadığı durumları kitapta anlatmak ve hastalığını insanlara tanıtmak istediğini aktardı. Yazdığı kitapların hikayelerinden bahseden Berber, "İlk olarak 'Gülümse' isminde bir kitap yazdım. Daha sonrasında sırasıyla 'Hayata Dair', 'Aybike' ve 'Reform' adında kitapları çıkardım. 'Reform' kitabımda insanların kendi hayatlarında yapabilecek oldukları değişiklikleri, bir kişiye 'sen' veya 'siz' diye hitap edilmesini anlattım. Ardından 'Sol Yanım' isminde de bir şiir kitabı çıkardım" diye konuştu.

"Olabilecek en iyi şeyleri kitaplarda yapmaya çalışıyorum"

"Kitaplarımda hastalığıma dair yaşadığım olaylar var" diyen Berber, sözlerine şunları da ekledi:

"'Hayata Dair' kitabımda hastalıktan önceki ve sonraki süreci anlatmaya çalıştım. 'Reform' kitabımda da MS hastası bir kişiden bahsettim. Bu kişi benim hayatımdaydı. Ailesi hastalığımdan dolayı beni istemedi. Çok zor süreçler yaşadım. Olabilecek en iyi şeyleri kitaplarda yapmaya çalışıyorum."

Maliyetlerin artması sebebiyle kitap yazmaya devam etmeyi düşünmediğini ifade eden Berber, vatandaşların da kitaba olan ilgisinin azaldığını belirtti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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