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Yüzeyi donan nehirde buzu kırıp balık avlıyorlar - Son Dakika
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Yüzeyi donan nehirde buzu kırıp balık avlıyorlar

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir grup vatandaş, donan nehirde yaklaşık 20 santimetrelik buzu kırarak balık avlıyor. Dondurucu soğuklara rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen vatandaşlar, kazma ve küreklerle açtıkları deliklerden kilolarca balık çıkarıyor. Kışın balık yağlı ve lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar, soğuk hava koşullarına rağmen hobi olarak balık tutmanın keyfini çıkarıyor.

Yüzeyi donan nehirde buzu kırıp balık avlıyorlar
22.01.2024 - 22:37,
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Yüzeyi donan nehirde buzu kırıp balık avlıyorlar

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir grup vatandaş hobi amaçlı soğuk hava nedeniyle donan nehirde yaklaşık 20 santimetrelik buzu kırarak balık avlıyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesi Geçimli Köyü'nde vatandaşlar, dondurucu soğuklara rağmen yanlarında getirdikleri kazma, küreklerle donan nehirde buzu kırarak balık avlamanın keyfini çıkarıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Ağrı Tutak ilçesinde donan nehirde, dondurucu soğuğa rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen vatandaşlar Tutak'ın Geçimli köyü yakınlarında yüzeyi buz tutan nehre geldi.

Yüzeyi donan nehrin buz tabakasını kazma ve kürekle kıran vatandaşlar, açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle kilolarca balık çıkardı.

Balık avlayan vatandaşlardan Yılmaz Acar, "Bu buz gibi havada geldik, buzu kırıp balık tutmaya çalışıyoruz. Kürekler ve levyelerle buzu kırıyoruz balık çıkarıyoruz. Hava eksi 15-20 derece var şu an, yani insan donuyor. Biz geliyoruz hobi olarak balık tutuyoruz. 7-8 kilo şu an yakaladık, yani bazen oluyor bazen olmuyor. Yazın çok güzel balıklar çıkıyor ama kışın çok soğuk ellerimizle buzu kırıyoruz balıkları çıkarıyoruz ellerimiz donuyor ama yine de iyi kışın balık yağlı oluyor, lezzetli oluyor" dedi.

Kaynak: İHA
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