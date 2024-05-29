Yüzlerce Bolulu İsrail'e Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Yüzlerce Bolulu İsrail'e Karşı Eylem Yaptı

İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş, İsrail'e tepki göstermek için eylem yaptı. Protesto yürüyüşünde Filistin ve Türk bayraklarıyla birlikte 'Katil İsrail Filistin'den defol' ve 'Özgür Filistin' sloganları atıldı. Basın açıklamasının ardından dualar edilirken birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

29.05.2024 21:14
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Yüzlerce Bolulu "Katil İsrail" diyerek yürüdü

BOLU - İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş eylem yaptı.

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş tepki için eylem yaptı. Kadı Camii önünde toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla İzzet Baysal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK'nın destek verdiği gösteride ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'nden defol" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Valilik Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA

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