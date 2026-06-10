Yüzme Eğitmeninden Boğulma Uyarısı

MARDİN'de yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çeken yüzme eğitmeni Uğur Dölcek, özellikle baraj, kanal ve akarsu gibi kontrolsüz alanlarda yüzmenin risk taşıdığını belirterek, "Yüzme bilmeyen insanların bu sulara girmesi adeta bir intihar girişimidir" dedi.

Kentte yüzme eğitmenliği yapan Uğur Dölcek, yaz aylarının başlamasıyla, serinlemek amacıyla suya gireceklere uyarılarda bulundu. Yüzme eğitmeni ve cankurtaran bulunmayan alanlarda suya girilmemesi gerektiğini belirten Dölcek, "Yaz aylarının başlamasıyla beraber denizlerde, barajlarda, göllerde, vadilerde, kanallarda insanlar yüzmeye başladı. Ancak yüzmek için güvensiz olan alanlar var. Vatandaşlarımızın özellikle bu güvensiz alanlara girmemesi lazımdır. Özellikle cankurtaran olamayan alanlarda suya girilmemesi gerekir. Yüzme bilmeyen insanların bu alanlara girmemesi lazımdır" diye konuştu.

'SU AKINTIYA ÇEKEBİLİR'

Boğulma vakalarının önlenmesinde, eğitimin önemli rol oynadığını belirten Dölcek, "Yüzme bilmeyen insanların bu sulara girmesi adeta bir intihar girişimidir. Kendinizi suya bıraktığınız zaman su sizi her an akıntıya çekebilir, bir anlık dalgınlık hayati sonuçlar doğurabilir. Bu konuda tedbirli olmamız lazım ve özellikle yüzme bilmeden suya girmemek lazımdır. Çocuklar mutlaka bakanlığa bağlı veya özel havuzlarda, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenmeli. Çocuklar suya girdiklerinde yanlarında mutlaka bir ebeveyn veya cankurtaran bulunmalı. Toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Biz bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYAT KURTARAN 3 TEMEL ADIM

Boğulma vakalarında uygulanması gereken temel adımları da anlatan Dölcek, şöyle konuştu:

"Boğulma vakasında hayat kurtaran 3 altın kural, koruma, bildirme ve kurtarma (KBK) olarak adlandırılır. Boğulma tehlikesi geçiren kişi önce yan yatırılıp nefes alması sağlanır. Eğer bilinci yerinde değilse ayağını 30 santimetre yukarı kaldırıp kan dolaşımının kalbe gitmesi sağlanmalıdır. Sonra 112'yi bilgilendirmek gerekir."