Yüzüklerin Efendisi Quiz Night Heyecanı

Community Hub tarafından düzenlenen "Yüzüklerin Efendisi Quiz Night" etkinliği, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Vestel Amfi'de gerçekleştirildi.

"Yüzüklerin Efendisi" evrenine ilgi duyan sinemaseverler ile edebiyat tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, Orta Dünya atmosferini bilgi ve eğlenceyle buluşturdu.

Katılımcılar, serinin üç filmine ilişkin hazırlanan 40 soruyu yanıtlamak için kıyasıya yarıştı.

Etkinlik, yarışmada dereceye girenlere ödül ve sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.