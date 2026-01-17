Yüzyılın Konut Projesi Kapsamında Malatya'da 9 Bin 659 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

(MALATYA) - Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut için yapılan kura çekilişinde, Malatya'da 9 bin 659 konutun hak sahipleri belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, protokol konuşmalarıyla başladı. Programa il protokolünün yanı sıra TOKİ Başkanı Levent Sungur ve vatandaşlar katıldı.

Konutların ilçelere göre dağılımı

Kura kapsamında yapılacak konutların 8 bin 500'ü Malatya merkezde, 150'si Akçadağ, 30'u Arapgir, 50'si Arguvan, 65'i Darende, 300'ü Doğanşehir, 40'ı Doğanyol, 300'ü Hekimhan, 75'i Kale, 70'i Kuluncak ve 79'u Yazıhan ilçelerinde inşa edilecek.

"Malatya hızla ayağa kalkıyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "6 Şubat depremleriyle birlikte Hatay'dan sonra en büyük hasar alan Malatya'mız hepinizin gördüğü gibi ayağa kalkıyor" dedi.

"Malatya'ya 449 milyar liralık yatırım kazandırdık"

TOKİ Başkanı Levent Sungur, "Sosyal konut ve deprem konutu başta olmak üzere hastane, okul, stadyum, cami, millet bahçesi ve kamu hizmet binaları gibi çok sayıda yatırımı kazandırdık. Planlı, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen projeler geliştirerek nitelikli yaşam alanları oluşturduk. Malatya'mıza TOKİ olarak toplamda güncellenmiş rakamla 449 milyar liralık yatırımla 91 bin 162 konut, 6 bin 663 dükkan, 36 cami ve diğer yüzlerce donatıyı kazandırdık" ifadesini kullandı.

"Geleceğin Malatya'sı inşa ediliyor"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde şehrimize adeta her ay gelen, her an şehrimizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve sadece deprem konutları değil, şehrimizi çok merkezli hale getiren, geleceğin Malatya'sını inşa eden ve dışarıdan gelen herkesin gözleriyle inanacağı, onur ve gurur duyacağı geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz" dedi.

"9 bin 659 konutun kurasını çekiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte 9 bin 659 konutumuzun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Ben sizlerle hasret gidermekten, böylesine anlamlı bir programda sizlerle yeniden buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. ve bizleri bağrına basan her bir Malatyalı kardeşime ahde vefası için yürekten teşekkür ediyorum.

"Barınma, insanımızın en temel ihtiyaçlarından biridir"

Barınma, insanımızın en temel ihtiyaçlarından biridir. Ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamak, her bir vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Biz de AK Parti iktidarları olarak, 24 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine vatandaşımızın ihtiyacını koyduk. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olmasını, hedeflerimizin bir numarasına yerleştirdik.

TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber tam 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Yetmez dedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesindeki inşaat tecrübemizi 81 vilayetimize yayacak, tüm Türkiye'ye kazandıracak Yüzyılın Konut Projesini başlattık."