YYÜ Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şevli, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Şevli, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafından yana kullandı.

Şevli, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesine oy verdi.

Köklü bir geçmişi olan Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden kıymetli fotoğrafların bulunduğunu belirten Şevli, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Tüm kategorilerde oy kullandığını belirten Şevli, "Anadolu Ajansı dünya çapında çok önemli hizmetler yürütüyor. Uzun yıllardır bu nitelikli yarışmasını sürdürüyor. AA muhabirleriyle foto muhabirlerinin emeklerine sağlık. Çok kıymetli bir emek var. Objektiflere yansıyan fotoğraf karelerini değerlendirdik. Kareler çok güzel. Yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.