YYÜ ve TÜGVA\'dan İş Birliği Protokolü

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerinin ötesinde farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları için hazırlanan iş birliği protokolü için rektörlükte imza töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz tarafından imzalanan protokolle üniversite öğrencilerinin sosyal farkındalık geliştirme, disiplinler arası iş birliği imkanlarından yararlanmaları sağlanacak.

Protokolle ayrıca öğrencilerin literatüre katkı sağlamalarını hedefleyen "İhtisas Akademi Projesi"nin Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülmesi öngörülüyor.

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ve TÜGVA İl Temsilciliği yöneticileri katıldı.