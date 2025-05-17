YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Açıldı

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Açıldı

Van YYÜ'de yaralı kuşlar tedavi ediliyor, doğaya dönemeyenler koruma altında yaşam buluyor.

17.05.2025 11:24
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli nedenlerle yaralanan ve uçma yetisini kaybeden göçmen ve yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar, Van YYÜ yerleşkesindeki merkeze getiriliyor.

Ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, gözlem ve karantina odaları bulunan merkezde bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanması gibi nedenlerle yaralanan ve tedavilere rağmen uçma yetisini kaydeden kaya kartalı, arı şahini, yılan kartalı ve puhu gibi 20 kuş merkezde koruma altına alındı.

Uçamadıkları için doğaya dönemeyen kuşların merkezde bakımları yapılıyor ve beslenmeleri sağlanarak yaşama tutunmaları sağlanıyor.

Tedaviye rağmen doğaya dönemeyen hayvanlar merkezde korunuyor

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, "Van Gölü Havzası sulak alan yönünden zengin olduğu için çok sayıda ve çeşitli türde yaban hayvanını barındırmakta. Çok sayıda yaban hayvanı da burada hem yerleşik olarak hem de göçmen olarak yaşamını devam ettirmekte. Bu çeşitliliğe bağlı olarak merkezimize yılın her günü, haftası, ayında ve mevsiminde hayvan gelmekte." dedi.

Amaçlarının doğadan kopmuş yaban hayvanlarını kısa sürede yeniden doğaya kazandırmak olduğunu ifade eden Aslan, tedaviye rağmen doğaya dönemeyen birçok hayvana da ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Yaban hayatının korunmasına katkı sağladıklarını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Kanadı yaralandığı için doğaya dönemeyen veya annesinden ayrıldığı için doğaya tutunamayacak memelileri, yırtıcıları misafir ediyoruz. Bu hayvanların yaşamlarını devam ettirmesi için merkezimizde yerlerini hazırladık. Şu an itibarıyla merkezimizde tedavisini yapıp ama doğaya döndüremeyeceğimiz kaya kartalı, arı şahini, yılan kartalı gibi kanatlı yırtıcılar bulunuyor. Baykuşların en büyük türü olan puhu da merkezimizin bahçesinde. Merkezimiz büyük bir bahçeye sahip. Şu an 20'ye yakın yaban hayvanını merkezimizde misafir ediyoruz ve yaşamlarını sürdürüyorlar."

Kaynak: AA

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